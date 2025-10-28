Сотрудницы больницы «подарили» родным косметологических процедур на 7 млн рублей

Женщины обеспечили «уколы красоты» себе и двум десяткам близких

В Ленинском районе Челябинска направлено в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями на 7,1 миллиона рублей сотрудницами горбольницы № 9, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в течение двух с половиной лет, с 1 января 2022 года по 8 августа 2024‑го, экономист и главбух медучреждения подделывали договоры на оказание платных услуг и за счет выделенных средств получали эти услуги сами, а также приводили родственников и друзей.



«Обвиняемые изготавливали договоры на оказание медицинских и косметологических услуг, таких как инъекции лица, мезотерапия волосистой части головы, ультразвуковая подтяжка живота, карбокситерапия, коррекция овала лица, блефаропластика век и т. д., которые предоставляли для исполнения, заведомо зная, что данные услуги не входят в перечень услуг, предоставляемых гражданам по договору с медицинским центром», — говорится в сообщении.

За время незаконной деятельности процедуры красоты получили сами обвиняемые и еще два десятка их родственников и знакомых.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Женщин будут судить за злоупотребление полномочиями. Дело уже направлено для рассмотрения по существу.

Добавим, благодаря принятым следователем СК мерам фигурантками возмещен ущерб в размере 1,3 миллиона рублей. В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на принадлежащие обвиняемым автомобили общей стоимостью свыше 3,2 миллиона рублей, а также на жилое помещение одной из фигуранток стоимостью более 2,5 миллиона рублей.