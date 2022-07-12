Сотрудницу магнитогорского аэропорта задержали по подозрению в мошенничестве

Женщина воспользовалась своим служебным положением

В Магнитогорске задержали начальницу экономического отдела городского аэропорта по подозрению в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Установлено, что 62-летняя женщина фиктивно трудоустроила свою дочь на должность экономиста в аэропорт Магнитогорска. С марта 2016 года по январь 2019 года женщина получала зарплату и полагающиеся соцвыплаты. Ущерб, причиненный аэропорту, превысил 2,5 миллиона рублей.

«В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере“)»,— сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое грозит женщине, — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.