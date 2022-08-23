Сотрудницу детского сада задержали за хищение премий подчиненных в Челябинске

Подозреваемая присвоила 130 тысяч рублей

В Челябинске задержали 47-летнюю женщину, которая, являясь должностным лицом детского сада, похитила 130 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что на протяжении некоторого времени женщина начисляла сотрудникам детского сада необоснованно завышенные премии, разницу которых присваивала себе.



В отношении подозреваемой следственными органами следственного управления СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Согласно действующему законодательству, женщине грозит до шести лет тюремного заключения.

Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.