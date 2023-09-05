Сотрудницу челябинского вуза подозревают в хищении стипендий на 60 тысяч рублей

Заведующая отделением, по версии следствия, внесла в список студентов, которым не полагались выплаты

В отделе полиции «Советский» УМВД по Челябинску возбудили уголовное дело в отношении 36-летней сотрудницы одного из вузов. Ее подозревают в хищении стипендий на 60 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, подозреваемая подготовила список из семерых студентов на получение ими премий по 8,5 тысячи рублей, однако обучающимся выплаты не полагались. После этого студенты по требованию заведующей одного из отделений вуза перевели ей деньги на счет.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление должностных лиц, причастных к противоправной деятельности. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в региональном полицейском главке.