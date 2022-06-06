Сотрудницу банка задержали за махинации с кредитами в Челябинской области

По версии следствия, женщина оформила по данным клиентов около миллиона рублей

В Аргаяше полицейские задержали сотрудницу банка. Ее подозревают в мошенничестве с кредитами. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

По версии следствия, женщина имела доступ к данным клиентов, которые уже закрыли кредиты, и оформила на них займы почти на миллион рублей. Деньги подозреваемая присвоила.

«11 потерпевших обратились в полицию после того, как получили из банка уведомления о задолженности. На каждого клиента подозреваемая оформила займы в среднем на 70 тысяч рублей», — рассказали в областном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске бывшая сотрудница банка «Хоум Кредит» признана виновной в хищении 4 миллионов рублей.