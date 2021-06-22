Сотрудница ЮУЖД повредила руку после попытки пролезть под поездом

Женщину госпитализировали в больницу Миасса

Следственные органы начали проверку поле травмирования колесом поезда руки сотрудницы Южно-Уральской железной дороги. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

ЧП случилось накануне, 21 июня. Работница железной дороги на станции Хребет пыталась пересечь пути под стоящим поездом. Однако в тот момент, когда женщина пролезала под вагонами, грузовой состав тронулся с места. Пострадавшей передавило кисть руки ободом колеса.

«Следственными органами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СК на транспорте.

Сотрудницу железной дороги госпитализировали в миасскую больницу.