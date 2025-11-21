Сотрудница сотового оператора 2 года оформляла «левые» сим-карты на клиентов в Челябинске

За кражу персональных данных ей пришлось отвечать в суде

В Челябинске вынесен приговор местной жительнице, которая воспользовалась служебным положением для оформления «левых» сим-карт, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Номинальными владельцами этих «симок» без собственного ведома становились абоненты сотового оператора. Подсудимая доставала их персональные данные из договоров, оформляла новые карты и получала абонентские номера для дальнейшего использования.

По данным следствия, так женщина подрабатывала с февраля 2022 года по декабрь 2023-го. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Всего из незаконного оборота изъято 38 сим-карт.

Челябинке вменили статью о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации — персональным данным абонентов, хранящимся в служебной базе данных. Калининский районный суд Челябинска признал 36-летнюю женщину виновной и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.