Сотрудница предприятия в Миассе пойдет под суд за коммерческий подкуп

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ





Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения промышленного предприятия Миасса. Женщину обвиняют в коммерческом подкупе. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая в период с 2016 по 2017 годы получила от директора коммерческой организации 275 тысяч рублей за победу в конкурсе на заключение контракта на поставку продукции и оплату по этому контракту.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», — рассказали в региональном СУ СКР.

Напомним, в Нязепетровске суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего челябинца. Бывший сотрудник крупной торговой сети стал обвиняемым в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями.



