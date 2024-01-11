Сотрудница ломбарда в Кыштыме похитила полмиллиона рублей у работодателя

Женщина несколько раз оформляла фиктивные договоры займа на себя и бывших клиентов

Жительницу Кыштыма будут судить за хищение 500 тысяч рублей у ломбарда, в котором она работала. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили в полиции города.

«Оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции собрали доказательства того, как женщина умышленно, используя свое служебное положение, путем составления фиктивных договоров займа на себя и бывших клиентов ломбарда, похитила более 500 тысяч рублей. Своими действиями злоумышленница причинила работодателю материальный ущерб в крупном размере», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 159 УК РФ, завершено, материалы направляются в суд для рассмотрения по существу. Женщине может грозить до 6 лет заключения.