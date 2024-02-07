Сотрудница кредитной организации присвоила 40 тысяч рублей в Челябинской области

Ей грозит до шести лет лишения свободы

В Уйском районе Челябинской области полицейские задержали 48-летнюю местную жительницу, которая на рабочем месте похитила 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что женщина, являясь сотрудницей кредитной организации, похищала деньги из кассы на протяжении трех месяцев. Таким образом она хотела улучшить свое материальное положение.

В отношении женщины возбуждено и расследуется уголовное дело о присвоении или растрате, совершенных с использованием служебного положения. Ей грозит до шести лет тюремного заключения.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.