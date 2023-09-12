Сотрудница челябинского предприятия перечислила мошенникам 1,1 миллиона рублей

Крупную сумму потерпевшая взяла в кредит

В Челябинске сотрудница одного из предприятий после общения с якобы банковскими сотрудниками взяла в кредит более миллиона рублей и перевела полученные деньги на якобы безопасный счет. Когда неизвестные перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

46-летняя жительница Ленинского района рассказала, что ей позвонили из банка и сообщили, что кто-то пытается войти в ее личный кабинет, а также оформить на ее имя кредит. Неизвестные настойчиво рекомендовали женщине перевести на безопасный счет все сбережения, а также самой взять кредит, чтобы аннулировать поданную заявку.

«Следуя указаниям мошенников, женщина взяла заем и перечислила полученные деньги на указанные номера. После этого звонившие перестали выходить на связь и потерпевшая обратилась в полицию. Ущерб составил 1,1 миллиона рублей»,— уточнили в ведомстве.

В полиции возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!