Сотрудников «Городского хозяйства» в Миассе наказали за падение девушки на трубы

Пострадавшая повредила позвоночник

В Миассе в силу вступил приговор двум работниками предприятия «Городское хозяйство» — начальнику участка эксплуатации тепловых сетей и старшему мастеру участка. Первого по решению Миасского городского суда осудили на 1 год 6 месяцев ограничения свободы, второго — на 1 год 5 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что по указанию начальника участка и под непосредственным руководством старшего мастера у дома № 1А по улице Циолковского в Миассе для устранения прорыва тепловой сети был выкопан котлован, который после устранения аварии остался не закопан. При этом подсудимые не выставили по периметру котлована ограждение с сигнальным освещением, предупреждающие знаки, освещение и аншлаги, что повлекло падение в котлован 5 августа 2023 в позднее время суток 17-летней потерпевшей, следовавшей домой. В результате падения в котлован на трубы теплотрассы девушка получила повреждения позвоночника, причинившие тяжкий вред здоровью»,— напоминают в ведомстве.

Адвокат старшего мастера участка пытался обжаловать приговор, указывая на необоснованное осуждение. Отмечалось, что ограждение у котлована выставлялось, но его кто-то сбросил. Освещения на заборе не было — в наличии не оказалось светильников. Апелляция оставила приговор без изменений. Мужчин осудили за нарушение правил безопасности из-за которого по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью.