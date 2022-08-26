Сотрудников челябинского спортивного клуба «Рифей» оставили на свободе на время следствия

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при заключении контракта на закупку лошадей

Сотрудников конноспортивного клуба «Рифей» под Челябинском и представителя коммерческой фирмы оставили на свободе на время следствия. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

«Одному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. К остальным применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Напомним, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, обвиняемые оформляли контракты на закупку лошадей по завышенным ценам. Похищенная сумма составляет более миллиона рублей.