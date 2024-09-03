Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали производителя мефедрона

Мужчина организовал нарколабораторию в частном доме

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинской области задержали 32-летнего ранее судимого мужчину. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, статья 228 УК РФ). Об этом сегодня, 3 сентября, сообщили в УФСБ по региону.

У задержанного изъяли пять килограммов мефедрона, химические реактивы и оборудование.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления», — прокомментировали в региональном УФСБ.

Обвиняемый находится в СИЗО.