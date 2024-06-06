Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали ОПГ фальшивомонетчиков

Поставка поддельных банкнот осуществлялась из‑за границы

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В Челябинской области пресекли деятельность преступной группировки, занимающейся перевозкой и сбытом поддельных купюр, сообщили в УФСБ по региону.

«Злоумышленники были задержаны при попытке сбыта фальшивой иностранной валюты. Свою деятельность члены группировки вели с 2021 год», — прокомментировали в ведомстве.

Следователями Главного следственного управления областного полицейского главка по материалам регионального УФСБ предъявлено обвинение 45‑летнему организатору преступного бизнеса (часть 1 статьи 186 УК РФ). Он водворен в изолятор временного содержания, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.