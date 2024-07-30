Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали мужчину за призывы к терроризму

Виновный получил реальный срок в колонии

Центральный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Самары. Его признали виновным в призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ). Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что мужчина разместил в Сети комментарий, призывающий к осуществлению террористической деятельности.

«Виновного приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на срок пять лет и шесть месяцев», — рассказали в региональном УФСБ.

Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на три года.