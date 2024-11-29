Сотрудники нацпарка «Зигальга» помогли отстоять от огня жилые дома в Тюлюке

Под утро в отдаленном поселке Катав-Ивановского района загорелся киоск

Сотрудники национального парка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе пришли на помощь жителям отдаленного поселка Тюлюк, где под утро загорелся киоск, рассказали в пресс-службе нацпарка.

«Строение из дерева и пластика огонь охватил стремительно, и если бы на место уже через пять минут не подоспела пожарная машина нацпарка, могли пострадать соседние дома», — говорится в сообщении.

Вместе с участниками местной добровольной пожарной дружины госинспекторы до прибытия профессиональных пожарных расчетов около часа сдерживали пламя, чтобы оно не перекинулось на соседние дома. Для этого им потребовалось трижды заливать воду в бак.

По предварительным данным, причиной возгорания в киоске могла стать ветхая электропроводка.