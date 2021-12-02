Сотрудники нацпарка «Таганай» выследили браконьера

Материалы переданы в полицию

Оперативная группа национального парка «Таганай» в Челябинской области с помощью фотоловушек установила личность браконьера. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Нарушитель пересекал территорию на внедорожнике как минимум четыре раза. Судя по кадрам с фотоловушки, мужчина осматривал окрестности с помощью тепловизора.

«По следам и номеру автомобиля мы установили личность нарушителя, им оказался житель села Медведевка», — сообщил заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин.

По предварительным данным, этот мужчина — только один из членов целой группы браконьеров. Материалы переданы в правоохранительные органы. Началось административное расследование. Отстрел животных на особо охраняемой территории грозит уголовной ответственностью по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Ранее Первое областное информагентство рассказывало, какие нарушения чаще всего совершали любители охоты в Челябинской области.