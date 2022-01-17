Сотрудники медиахолдинга «Первый областной» задержали вора с поличным

Мужчина украл Iphone в офисе компании

Сегодня, 17 января, в офисе медиахолдинга «Первый областной» на улице Труда развернулась настоящая детективная история с чередой счастливых случайностей.

Днем стало известно, что из кабинета юридического отдела пропал Iphone одной из сотрудниц. Заметив пропажу, женщина сразу рассказала об этом коллегам. Трое мужчин решили попробовать задержать вора по горячим следам.

«Нам действительно повезло. Цепь событий выстроилась так, что подозреваемого удалось задержать, и достаточно быстро. У сотрудницы к смартфону были привязаны умные часы, по которым можно было отследить геолокацию. Опять же по счастливой случайности воришка не стал отключать телефон. Мы с ребятами тут же прыгнули в машину и попытались отследить передвижения злоумышленника. До того как мы его поймали в бизнес-центре „Спиридонов“, он попытался сбыть украденное в магазине — ему это не удалось. А задержали мы его с поличным у дверей одного из офисов — Iphone зазвонил у него в кармане, и деваться мужчине уже некуда было. Повезло, что телефон он не выключил, повезло, что геолокация была точно определена», — рассказал сотрудник, участвовавший в поимке подозреваемого.

Полицейские в этот момент находились в офисе медиахолдинга. Узнав о том, что воришка задержан, правоохранители выехали в «Спиридонов», а затем доставили мужчину в отделение.

«Скорее всего, он уже не первый раз этим промышляет. При нем оказался еще какой-то телефон и бумажник с долларами. Не факт, что ему принадлежит. Ворваться в офис медиахолдинга — это, конечно, сильно для не „первохода“», — предположил наш сотрудник.