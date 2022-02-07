Сотрудники МЧС спасли зажатого в собственном автомобиле южноуральца

ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Челябинск

Ночью 6 февраля сотрудники МЧС спасли южноуральца, оказавшегося зажатым в собственном автомобиле в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Челябинск. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отмечается, что поздно вечером на 93 километре трассы 20-летний водитель Lada Kalina попал в аварию из-за наезда на препятствие. Полицейские, первые прибывшие на место, обнаружили водителя зажатым в своем автомобиле. Молодой человек был без сознания. В полночь сотрудники МЧС достали пострадавшего и передали для госпитализации скорой помощи.









У молодого человека, по информации медработников, открытые переломы обеих ног, черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Сейчас он находится в отделении реанимации ЦРБ Кыштыма.

Напомним, накануне на трассе в Башкирии перевернулся частный микроавтобус с 20 пассажирами из Челябинска.

На трассе Москва — Челябинск в Ашинском районе водитель ВАЗа погиб, врезавшись в грузовики. Пассажир легковушки получил ранения.