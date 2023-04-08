Сотрудники МЧС спасли кота на пожаре в Магнитогорске

В садовом товариществе загорелся садовый домик

Сегодня, 8 апреля, в СНТ «Металлург-2» в Магнитогорске загорелся садовый домик. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, пожарные быстро прибыли на место ЧП, потушили возгорание и спасли из огня кота.

«Огромное спасибо пожарному расчету ПЧ-23, выезжавшему сегодня на тушение садового домика в СНТ „Металлург-2“. Ребята, огромное спасибо за оперативные действия и за спасенного кота!»— написал Юрий Медведев в паблике «Черное и белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что площадь горения составила 20 квадратных метров. На месте ЧП работали девять человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

Причины возникновения пожара выясняются.