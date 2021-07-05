Сегодня, 5 июля, в квартире дома на Комсомольском проспекте в Челябинске вспыхнул пожар. На соседнем балконе кричали о помощи две маленькие девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Вызов поступил на пульт дежурного в 15:42. Через пять минут подразделение МЧС прибыло на место. Горела квартира на третьем этаже, а на соседнем балконе находились две девочки, 4 и 7 лет. Они были дома одни. Малышки приняли верное решение, когда вышли на лоджию и звали на помощь. Они сбросили пожарным ключи от квартиры.
«Через входную дверь пожарные вывели детей из опасной зоны, девочки не пострадали. Сотрудники МЧС через балкон по лестнице проникли в квартиру: горели вещи и мебель. Сильное задымление внутри усложняло работу пожарных. В одной из комнат при нулевой видимости пожарным в кратчайший срок удалось обнаружить пострадавшего: им оказался крупный мужчина», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
Пострадавшего с ожогами передали сотрудникам скорой помощи.
На ликвидации работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.
Причину возгорания устанавливают дознаватели.
МЧС напоминает родителям о том, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.