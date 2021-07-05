Сотрудники МЧС спасли двоих детей при пожаре в челябинской многоэтажке

Также специалисты эвакуировали из горящей квартиры мужчину

Сегодня, 5 июля, в квартире дома на Комсомольском проспекте в Челябинске вспыхнул пожар. На соседнем балконе кричали о помощи две маленькие девочки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Вызов поступил на пульт дежурного в 15:42. Через пять минут подразделение МЧС прибыло на место. Горела квартира на третьем этаже, а на соседнем балконе находились две девочки, 4 и 7 лет. Они были дома одни. Малышки приняли верное решение, когда вышли на лоджию и звали на помощь. Они сбросили пожарным ключи от квартиры.

«Через входную дверь пожарные вывели детей из опасной зоны, девочки не пострадали. Сотрудники МЧС через балкон по лестнице проникли в квартиру: горели вещи и мебель. Сильное задымление внутри усложняло работу пожарных. В одной из комнат при нулевой видимости пожарным в кратчайший срок удалось обнаружить пострадавшего: им оказался крупный мужчина», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Пострадавшего с ожогами передали сотрудникам скорой помощи.

На ликвидации работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Причину возгорания устанавливают дознаватели.

МЧС напоминает родителям о том, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра.