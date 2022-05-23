Сотрудники МЧС спасли девочку от падения из окна в Магнитогорске

Шестилетняя дошкольница находилась дома одна

Сегодня, 23 мая, поступил звонок от очевидцев, сообщивших о том, что в окне квартиры на четвертом этаже дома 197 на улице Советской в Магнитогорске плачет ребенок. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Прибывшие на вызов пожарные поднялись по лестнице в окно квартиры и остались с шестилетней девочкой до прибытия матери ребенка и сотрудников полиции.

«Оставлять детей возле открытых окон без присмотра чрезвычайно опасно. Помните, что москитные сетки не выдержат вес ребенка. Оборудуйте окна специальными защитными механизмами», — напомнили в ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщал наш сайт, 14 мая в Челябинске пожарные спасли четырехлетнего мальчика, который сидел на подоконнике открытого окна на 11-м этаже.