Сотрудники МЧС обнаружили на Изумрудном карьере прыгающих в воду подростков

В ходе рейда по не оборудованным для купания местам спасатели провели беседы с десятками нарушителей

Сегодня, 16 мая, сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области провели профилактическую работу с челябинцами на территории необорудованных мест для купания на Шершневском водохранилище и карьере Изумрудный. На последнем спасатели столкнулись в вопиющим случаем: несколько подростков прыгали в воду с высоты около 10 метров. Сотрудникам МЧС пришлось прибегнуть к крайним мерам. Подробнее рассказали в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Так, сначала спасатели провели беседы с отдыхающими на Шершневском водохранилище. Десятки горожан спокойно купались в необорудованных местах и даже не задумывались о том, что могут погибнуть. На берегу Изумрудного карьера недалеко от санатория «Волна», куда также заглянули сотрудники МЧС, они обнаружили подростков, которые прыгали в воду с недостроенного заброшенного здания. Высота в этом месте составляет около 10 метров. Понимая, что предупреждений в таком случае будет недостаточно, специалисты пригрозили подросткам штрафами.

«Полиция имеет право по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации („Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“) составлять административный материал на родителей. Эта мера действует эффективно. Но все же доводить до этого — крайнее решение. Мы настоятельно рекомендуем взрослым не уповать на авось, а контролировать досуг своих детей»,— сообщили инспекторы Центра государственной инспекции по маломерным судам.

Услышав про штрафы, подростки неохотно, но покинули опасные места. Однако, как показывает практика, уже завтра они могут вернуться. Поэтому сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют родителям разговаривать со своими детьми и объяснять опасность не только нахождения в холодной воде, но и купания в необорудованных местах.