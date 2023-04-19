Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на шахте Узельгинского ГОКа

Шахта сможет функционировать в обычном режиме

В Верхнеуральском районе на Узельгинском ГОКе потушили пожар, возникший в шахте. Как сообщают в ГУ МЧС России по Челябинской области, огонь целиком уничтожил погрузочно-доставочную машину. Но на производственный процесс ЧП не повлияет: с 20 апреля шахта сможет продолжить свою работу.

Напомним, что сегодня, 19 апреля, из-за возгорания в шахте Узельгинского ГОКа самостоятельно эвакуировались 346 человек, еще один поднят на поверхность спасателями. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Прокуратура Челябинской области установила контроль за ходом выяснения причин возгорания на руднике «Узельгинский» в Челябинской области.