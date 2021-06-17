Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на птицефабрике в Рощино

Пожарные поделились фото спасенного цыпленка

Прямо сейчас на птицефабрике «Равис» в Рощино продолжается ликвидация пожара. С открытым горением специалисты уде справились. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Персонал предприятия самостоятельно покинул опасную зону. Погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет.

«Для установления причины возникновения пожара на место прибыли специалисты испытательной пожарной лаборатории», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Пожар локализован в 21:18.

По предварительной информации, площадь поражения огнем составляет 3,8 тысяч квадратных метра.



Как сообщил ранее ИА «Первое областное» владелец агрохолдинга Андрей Косилов, причиной пожара стало попадание молнии в кровлю здания во время грозы.

