В Челябинске сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Мужчина может получить до 20 лет лишения свободы

Жителю Челябинска грозят 20 лет тюремного заключения за распространение наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

На территории Металлургического района инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль. За рулем оказался мужчина 1967 года рождения.

Водитель вел себя нервно, и полицейские решили досмотреть его машину. В ходе осмотра был обнаружен и изъят пакет с марихуаной массой 119 граммов. Сотрудники выяснили, что задержанный хранил вещество с целью дальнейшего сбыта на территории города.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Текст: Анастасия Некрасова