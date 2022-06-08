Сотрудники ГИБДД выявили 192 нарушения ПДД таксистами Челябинска

Обнаружили даже пьяных водителей

Накануне, 7 июня, Госавтоинспекция Челябинской области проводила в региональном центре сплошные проверки маршрутных и легковых такси. Сотрудники ГИБДД выявили 192 нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из 118 административных материалов, составленных на водителей маршруток, 30 — за управление автобусами с неисправностями или при условиях, когда эксплуатация транспортных средств запрещена. 26 протоколов выписали за перевозку пассажиров с нарушением правил. Без технического осмотра в рейс вышли три автобуса, а владельцы пяти маршруток не застраховали свои транспортные средства.

«Выявлено 58 правонарушений, допущенных водителями легковых такси. Из них по статье 12.37 КоАП РФ „Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“ к административной ответственности привлечено 18 водителей. Выявлен один автомобиль с техническими неисправностями», — отмечают в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

Выявили сотрудники Госавтоинспекции и пьяных водителей. Таких оказалось двое. В сплошной проверке маршрутных и легковых такси принимали участие 23 экипажа специализированной роты областного полка ДПС.