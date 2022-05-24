Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего девочку в челябинском дворе

Мужчина уехал с места ДТП

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Сотрудники Госавтоинспекции за два часа разыскали водителя автомобиля, сбившего семилетнюю девочку во дворе дома № 51 по улице Пермской. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили ГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось 22 мая днем. 46-летний водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил девочку, которая выбежала с детской площадки во внутридворовой проезд.

«Мужчина не стал вызывать бригаду скорой помощи и полицию, а скрылся с места происшествия. Полицейские установили личность мужчины. Мировой суд Центрального района назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток», — рассказали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД обращаются к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям правила дорожного движения, контролировать их времяпровождение на улице, по возможности сопровождать несовершеннолетних при переходе дороги.