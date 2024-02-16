В Магнитогорске сотрудники ГИБДД взяли на контроль территорию у ТРК «Континент», где дрифтеры устраивали ночные заезды. Видеожалобу выложили жители соседних домов, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.
Накануне полицейские составили в отношении водителей еще 10 протоколов об административных правонарушениях. Многим водителям выписаны штрафы за внесение незаконных изменений в автомобиль.
Всего с начала года в районе ТРК «Континент» было пресечено 60 подобных нарушений.
Напомним, что в Челябинской области на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники будут дежурить на федеральных и областных трассах, а также на улицах Челябинска.
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