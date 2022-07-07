Сотрудники ФСБ задержали телефонного террориста, «заминировавшего» военную авиабазу «Шагол»

Пьяный челябинец по телефону скандировал лозунги запрещенных в РФ украинских экстремистских организаций

Ночью 7 июля оперативные службы Челябинска приняли звонок от неизвестного, сообщившего о размещенном на военной авиабазе «Шагол» (Курчатовский район) взрывном устройстве. Вскоре оперативники регионального УФСБ вместе с коллегами из полиции и Росгвардии задержали звонившего, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе областного управления госбезопасности.



Взрывного устройства на территории «Шагола» обнаружено не было. Телефонный террорист оказался 44-летним уроженцем Украины, ранее судимым за кражу, грабеж, разбой и автоугон. Во время «теракта» он был пьян, сообщение о минировании сопровождал лозунгами экстремистских организаций УНА-УНСО и «Правы сектор» (запрещены на территории РФ).

Задержанный уже признался в содеянном, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Напомним, ранее ГУ МВД по Челябинской области сообщало о задержании мужчины, имеющего отношение к ложному минированию Челябинского госуниверситета 1 июня.

Всего же, по данным пресс-службы УФСБ по Челябинской области, в 2022 году в регионе задержаны 17 граждан, сделавших звонки с ложными сообщениями о заложенных в разных местах взрывных устройствах. В их отношении возбуждены и расследуются уголовные дела. Семь ранее задержанных телефонных террористов уже осуждены.