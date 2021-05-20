Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки наркотиков в Челябинскую область

Контрабанда поступала из Казахстана

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Сотрудники управления ФСБ Челябинской области перекрыли крупный канал поставки героина из Казахстана. В пресс-службе ведомства сегодня, 20 мая, уточнили, что задержаны двое подозреваемых.

Двое граждан России и Казахстана задержаны при попытке сбыта трех килограммов наркотического средства на территории РФ. Выяснилось, что героин доставлен контрабандой с территории соседнего государства.

Следственным органом УФСБ возбуждены уголовные дела в отношении указанных лиц по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России УК России («Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере») и п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК России («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»).