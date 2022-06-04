Сотрудники ДПС задержали пьяного бесправника в Озерске

Ранее мужчина уже управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

В поселке Метлино в Озерске полицейские задержали пьяного бесправника, который находился за рулем отечественного автомобиля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили 4 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники ДПС во время дежурства заметили автомобиль «ВАЗ-11130», водитель которого вел себя странно, и приказали ему остановиться. За рулем оказался 24-летний местный житель, у которого не было водительских прав. К тому же, по оценкам правоохранителей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили подозрения полицейских.

«В ходе дальнейшей проверки сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что нарушитель ранее уже привлекался к ответственности за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, срок административного наказания еще не истек»,— уточнили в ведомстве.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Автомобиль, принадлежащий мужчине, поместили на штрафстоянку.