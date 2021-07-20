Сотрудники дорожной полиции спасли 9‑месячного ребенка в Челябинской области

Девочка находилась в бессознательном состоянии

Лейтенанты полка ДПС Денис Долгих и Василь Жиганшин доставили в больницу на служебной машине 9-месячного ребенка, который потерял сознание в автомобиле родителей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось на 28-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск. К сотрудникам ДПС подошел взволнованный мужчина и сообщил, что его маленький ребенок потерял сознание в машине.

«Полицейские, оценив ситуацию, незамедлительно перенесли девочку в патрульный автомобиль, включили сирену и доставили пострадавшего вместе с родителями в ближайшую больницу Челябинска. Полицейские заранее связались с медперсоналом и объяснили, что младенцу срочно требуется помощь», — рассказали в пресс-службе регионального полицейского главка.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.