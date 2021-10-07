Сотрудника управления транспорта Челябинска осудили за взятку

Виновному назначен условный срок

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении сотрудника управления транспорта администрации города. Он признан виновным в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что обвиняемый получил от замдиректора коммерческой фирмы взятку в размере 35 тысяч рублей за содействие при выполнении муниципального контракта, связанного с перевозкой пассажиров.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, также он обязан вернуть сумму взятки в доход РФ», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Постановление вступило в законную силу.