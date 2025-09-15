Сотрудника РЖД наказали за несоблюдение антикоррупционных процедур при трудоустройстве бывшего пристава

Работодатель не уведомил прежнее ведомство о заключении трудового договора

Челябинская транспортная прокуратура выявила нарушение антикоррупционных требований при приеме на работу бывшего государственного служащего. В ходе проверки установлено, что экс-сотрудник Федеральной службы судебных приставов был трудоустроен в ОАО «Российские железные дороги», однако работодатель в установленный срок не уведомил его прежнее ведомство о заключении трудового договора, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По постановлению транспортного прокурора в отношении ответственного должностного лица РЖД возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего с нарушением установленных процедур.

Мировой судья назначил провинившемуся сотруднику РЖД штраф в размере 20 тысяч рублей.