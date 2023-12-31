Сотрудника компании сотовой связи будут судить за мошенничество на 200 тыс. рублей в Миассе

Парень обманным путем перечислял принадлежащие компании деньги на свой счет

В Миассе Челябинской области будут судить 25-летнего парня, который, являясь сотрудником салона мобильной связи, обманным путем присвоил себе около 200 тысяч рублей, принадлежащих компании. Расследование уголовных дел, возбужденных по статьям «Мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации», завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что парень без ведома клиентов оформлял на их номера платные подписки, а когда те обращались к нему с просьбой отключить их, он отключал и писал якобы от их имени заявления на выплату компенсаций. Для того, чтобы деньги не поступали на счета реальных клиентов, он оформлял дополнительные симки на их данные, а затем все полученные от компании средства переводил себе на банковский счет.

«Преступная схема вскрылась после того, как одна из клиенток сотового оператора обратила внимание на поступление нескольких денежных переводов в личном кабинете, а затем списании порядка 25 тысяч рублей на счет другого абонентского номера. После этого она обратилась в полицию»,— уточнили в ведомстве.

Обвинительное заключение по двум статьям утверждено прокурором и в скором времени будет рассматриваться в суде.