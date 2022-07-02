Сотрудника администрации села осудят за превышение полномочий в Челябинской области

Чиновнику грозит до семи лет тюрьмы

В Красноармейском районе Челябинской области завершено расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного в отношении сотрудника администрации одного из сел, сообщили 2 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что должностное лицо передало жилое помещение в собственность человеку, который не нуждался в улучшении жилищных условий, на основании договора социального найма и безвозмездной передачи. В результате ущерб составил более 840 тысяч рублей. Кроме того, нарушены интересы 11 граждан, которые стоят в очереди на предоставление жилья.

«В настоящий момент расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“, завершено. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу»,— уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое грозит должностному лицу, — лишение свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.