Сотрудник сотовой компании в Магнитогорске нарушил тайну переписки

Следственный комитет возбудил уголовное дело

В Магнитогорске идет расследование по уголовному делу, возбужденному по факту нарушения тайны переписки.



По версии следствия, осенью прошлого года в офисе сотовой компании в Магнитогорске один из сотрудников незаконно получил детализацию телефонных соединений местного жителя.



«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров)», — прокомментировали в управлении регионального СК.



В городе идет следствие по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

