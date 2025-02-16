Сотрудник мебельного цеха попал в больницу, пытаясь потушить пожар на производстве в Челябинске

Спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать пламя

В субботу вечером челябинским спасателям поступило сообщение о пожаре в цехе по производству мебели по улице Морской. Прибыв, они обнаружили двух работников, пытавшихся спасти продукцию. В результате одного из мужчин доставили в больницу. Распространения огня удалось избежать, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

О пожаре сообщили два работника, которые вернулись с доставки и обнаружили задымление в цехе. Забыв о собственной безопасности, мужчины бросились спасать продукцию. В результате оба надышались угарным газом, одного из пострадавших доставили в больницу.

Оперативно прибывшие спасатели обнаружили горение на площади 5 квадратных метров. Они быстро локализовали его и ликвидировали. Предположительно, пожар начался из-за неосторожности при курении.

«Непотушенная сигарета — достаточный источник загорания, особенно в помещении с горючими материалами»,— предупредили спасатели.