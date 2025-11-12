Сотрудник колонии в Челябинской области задержан за разглашение государственной тайны

Он разболтал посторонним сведения, доверенные ему по службе

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудника одной из исправительных колоний, он обвиняется в разглашении государственной тайны. «Болтуна» выявили сотрудники регионального УФСБ, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что 37-летний служащий, имея в установленном порядке оформленный допуск к государственной тайне и приняв на себя обязательства о ее неразглашении, сообщил третьим лицам секретные сведения, которые ему были доверены по службе», — говорится в сообщении.

В настоящее время следственным органом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ, санкция которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Отметим, УФСБ на постоянной основе осуществляет контроль и профилактическую деятельность по защите гостайны и сохранению режима секретности на предприятиях и объектах инфраструктуры региона.