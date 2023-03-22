Сотрудник «Интерсвязи» помог в задержании мужчины, напавшего на двух женщин в Челябинске

Евгения Радюшевского наградят на акции «День защиты людей»

Заместитель технического директора компании «Интерсвязь» Евгений Радюшевский помог задержать 40-летнего мужчину, который напал на двух незнакомых женщин на улице Российской в Челябинске. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе компании.

Евгений увидел у продуктового магазина пожилую женщину, лежащую на земле. Мужчина подошел к пострадавшей, и прохожие рассказали ему, что на женщину напал неизвестный, протащил за капюшон и толкнул на асфальт. Сотрудник «Интерсвязи» бросился в погоню за подозреваемым.

«Это было в районе дома № 204 по улице Российской. Я побежал вдоль улицы и чуть дальше увидел девочку-подростка, она рыдала и сказала, что незнакомый прохожий ударил ее по лицу. Она показала, куда дальше пошел этот мужчина. Ко мне присоединился еще один мужчина, он тоже видел произошедшее. Чуть дальше мы этого преступника увидели, вместе скрутили. Одной рукой его держал, другой по телефону вызывал полицию», — рассказал Евгений Радюшевский.

Нападавшего удерживали до прибытия полиции. В отношении челябинца возбуждено дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

«Мы гордимся нашим сотрудником и, конечно, поощрим его подвиг. Евгения мы наградим на акции „День защиты людей“, которая состоится 9 апреля на площади Революции. Кроме Евгения свою заслуженную награду за спасение жизни получат другие жители Челябинска», — сообщили в пресс-службе компании «Интерсвязь».

Смелого коллегу наградят и на работе. Сам мужчина не рассказывал о своем поступке коллегам. О происшествии в компании узнали от очевидцев.