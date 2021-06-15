Сотрудник челябинского СОБРа обвиняется в убийстве экс‑супруги

Следствие добилось для росгвардейца ареста на два месяца

Следственными органами Челябинска возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего сотрудника Росгвардии. Мужчина обвиняется в убийстве своей бывшей жены: по версии следствия, он нанес ей несколько смертельных ножевых ранений, сообщили корреспонденту Первого областного информагентства в пресс-службе следственного управления СКР по региону.



По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимира Шишкова, версия следствия на сегодня такова: 14 июня мужчина в ходе ссоры несколько раз ударил экс-супругу ножом. Женщину госпитализировали в областную больницу № 3, но врачи не смогли спасти ее. Подозреваемый был быстро задержан и доставлен в ИВС, следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». 15 июня ему предъявлено обвинение, ходатайство об избрании меры пресечения уже рассмотрел Калининский районный суд Челябинска. Вердикт — два месяца заключения под стражу. По данным прокуратуры Челябинской области, преступление было совершено на почве ревности.

В пресс-службе территориального управления Росгвардии Первому областному информагентству подтвердили, что боец задержан. Сейчас проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.