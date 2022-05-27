Сотрудник челябинского аэропорта на досмотре украл наушники пассажира

Потерпевший обнаружил пропажу в Санкт‑Петербурге

Дознаватели Южно-Уральского ЛУ МВД РФ на транспорте возбудили уголовное дело о краже (часть 1 стати 158 УК РФ) в отношении работника службы авиационной безопасности. Подозреваемый присвоил наушники пассажира. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

36-летний житель Магнитогорска обратился в полицию после того, как не обнаружил свои наушники по прилете в Санкт-Петербург.

«Со слов заявителя, последний раз свое имущество он видел при прохождении рамок металлоискателя на входе в зал вылета внутренних авиалиний челябинского аэровокзала. Ущерб потерпевший оценил в 24 тысячи рублей», — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

Полицейские установили 57-летнего работника аэропорта. По данным полиции, мужчина заметил, что пассажир забыл футляр с наушниками на досмотре, и решил забрать их себе.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 2 лет.