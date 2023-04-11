Сотрудник базы отдыха под Челябинском похитил на работе деньги и технику

Ущерб составил около 80 тысяч рублей

В полицию поступило заявление от руководства базы отдыха в Сосновском районе о краже денег из сейфа и дорогого электроинструмента. Подозреваемый задержан. Об этом сегодня, 11 апреля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Мужчина ранее работал на базе отдыха и знал, где какое имущество хранится. Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в ведомстве.

Задержанному 33 года, он зарегистрирован в Челябинске. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).