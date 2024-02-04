Сотрудник автосервиса угнал иномарку клиента в Челябинской области

На ней он отправился в Магнитогорск продавать украденный домкрат

В Агаповском районе Челябинской области полицейские задержали работника автосервиса, который угнал автомобиль клиента марки «Шкода». Также мужчина украл принадлежащий владельцу сервиса домкрат и продал его в Магнитогорске. В отношении ранее судимого мужчины возбудили очередное уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Клиент узнал об угоне своего авто от других сотрудников автосервиса, когда позвонил, чтобы узнать о сроках завершения работ. Тогда он сразу же обратился в полицию с просьбой найти машину и угонщика.

«На розыск угнанного авто незамедлительно были ориентированы все экипажи ГИБДД, информацию с приметами автомобиля передали в соседние районы. В результате полицейские обнаружили машину брошенной на улице Известковой села Агаповка. В дальнейшем был задержан подозреваемый в угоне»,— рассказали в ведомстве.

Задержанным оказался 37-летний ранее судимый местный житель. В его отношении возбуждено очередное уголовное дело, в этот раз о неправомерном завладении машиной (часть 1 статьи 166 УК РФ). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.