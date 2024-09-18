Состояние девочек, на которых с молотком напал челябинский школьник, оценивается как стабильно тяжелое

Их госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу

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Трое детей, пострадавших после нападения в челябинской школе № 68, доставлены в Москву. В сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф они были госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу. Об этом сообщают журналисты медиахолдинга.

Транспортировку дети перенесли удовлетворительно, вскоре врачи начнут лечение. Две девочки, получившие открытые черепно-мозговые травмы и прооперированные в Челябинске, госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии и нейрохирургии РДКБ.

«Сразу при поступлении детям проведен комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, включая компьютерную томографию. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По завершении обследований будет решен вопрос о тактике дальнейшего лечения. Вся необходимая высокотехнологичная медицинская помощь детям оказывается в полном объеме», — сообщил руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной.

Еще один пострадавший, мальчик, пройдет комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре.