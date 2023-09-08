Сосновский суд вынес приговор экс‑работнику «Рависа» за хищение у фирмы более 400 тысяч рублей

Виновный получил условный срок

Сегодня, 8 сентября, Сосновский районный суд Челябинской области вынес приговор 36-летнему бывшему работнику птицефабрики «Равис». Он признан виновным в растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что виновный, работая продавцом-водителем фирмы «Равис», получил от контрагентов 466 тысяч рублей за поставленную продукцию. Деньги мужчина не сдал в кассу и потратил на личные нужды.

«Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили в областной прокуратуре.