Сосновский суд рассмотрит дело матери убитого в Вишневой Горке мальчика

Как считает обвинение, Наталья Гаврилова оставила детей в опасности и не оказала помощи, когда муж облил ее старшего сына кипятком

Сегодня, 23 сентября, в Сосновском мировом суде начались слушания по делу 36-летней Натальи Гавриловой. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оставлении детей в опасности.

Обвиняемая на входе в зал суда отворачивалась от СМИ. Не хотела огласки. На удалении журналистов из зала заседания настаивал и адвокат Гавриловой. Однако суд поддержал позицию помощника прокурора, отметившего, что дело получило широкий общественный резонанс, поэтому слушания должны быть открытыми.

«Я не хочу, чтобы меня снимали и показывали по телевизору. Сейчас живу в общежитии, меня и так уже все ненавидят, отталкивают», — заявила подсудимая.

Наталья Гаврилова — маленькая, худая женщина, сегодня ей исполнилось 36 лет.

«Этот день рождения я запомню навсегда», — произнесла подсудимая, смеясь.

А ее сын Артем уже никогда не отпразднует своей день рождения. Напомним, утром 23 мая в съемной квартире одного из домов микрорайона Вишневая Горка поселка Западного Сосновского района было обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По подозрению в убийстве был задержан 34-летний отчим мальчика. По словам Натальи, ее муж Виталий Гаврилов питал ненависть к детям — пасынку Артему и родному Ярославу — и грозился убить малышей. Он полил, по сведениям женщины, двухлетнего Артема кипятком, и через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм.

«Подсудимая не заботилась о физическом, духовном и нравственном развитии детей. Не проявляла заботы, рацион у Артема и Ярослава был очень скудный. Младший сын обвиняемой значительно отставал в развитии», — зачитал выдержку из обвинительного заключения помощник прокурора Сосновского района Даниил Жутаев.

Также, по данным материалов дела, Гаврилова очень любила выпить. Впрочем, как и ее супруг Виталий. В присутствии детей они частенько употребляли алкоголь, даже темными ночами, когда малыши должны были мирно спать в своих кроватках. Но Артем и Ярослав становились невольными свидетелями череды пьяных ссор и драк. Случалось и так, что дети оставались с ночи до утра совсем одни. В день трагедии, 21 мая, Наталья была пьяна и пришла на кухню, услышав крики сына. Женщина увидела, как Виталий поливал Артемку кипятком из чайника.

«Подсудимая видела, какие травмы получил ее сын, однако не вызвала скорую помощь и в последующие дни до смерти никак не следила за здоровьем Артема», — продолжил помощник прокурора.

Малыш скончался через два дня.

В отношении матери были возбуждены уголовные дела по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

«Свою вину я признаю в том, что не пришла на помощь. В остальном виноват Гаврилов», — сказала Наталья.

Впрочем, после заседания Даниил Жутаев сообщил, что на предварительном допросе подсудимая признавала вину лишь формально, постоянно перекладывая ответственность на супруга, который сейчас находится под стражей.

Гаврилов же, наоборот, винит в несчастье супругу, и в зале суда он отрицал причастность к преступлению. Мужчина утверждает, что пасынок обварился кипятком в ванной, пока выпившая Наталья спала. Якобы Гаврилов пришел с работы, обнаружил ребенка в ванной и заставил супругу вызвать скорую помощь, однако мать Артема решила просто намазать обгоревшего сына мазью. Врачи же утверждают, что характер травм мальчика указывает именно на то, что его поливали кипятком намеренно.

После заседания Наталья Гаврилова все же решила дать комментарии СМИ.

«Все равно уж никуда не деться, покажете меня. Мне Артем постоянно снится, у меня в голове только он, вспоминаю его вещи, игрушки. Гаврилов ненавидел детей, он всегда говорил: „Мне хорошо, можно не работать и жить на ваши пособия“. Я получаю деньги по потере кормильца — отец Артема умер. Я хочу, чтобы Гаврилова посадили. Пожизненное, конечно, не дадут, но хочу, чтобы надолго. Чтобы посидел, подумал, что натворил. Я прикрикивала иногда на Артемку, шлепнуть могла или подзатыльник дать, когда не слушался. Другие матери разве не делают этого?» — поделилась подсудимая.

Ее годовалый сын Ярослав сейчас находится в доме малютки. Кстати, у Натальи было еще двое детей — ранее она были лишена на них родительских прав. Задолго до знакомства с Гавриловым.

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