Обвиняемый в убийстве двухлетнего мальчика в Сосновском районе отправлен в СИЗО

Мужчина облил пасынка кипятком





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Сегодня, 26 мая, Сосновский районный суд Челябинской области избрал меру пресечения в отношении 34-летнего Виталия Гаврилова, обвиняемого в убийстве двухлетнего пасынка. Он заключен под стражу на два месяца до 24 июля.





В ходе заседания выяснилось, что мужчина серьезно болен: он поражен двумя особо опасными инфекциями.





Напомним, утром 23 мая в квартире одного из домов микрорайона Вишневая горка поселка Западного Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с ожогами лица и тела. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). По подозрению в убийстве был задержан 34-летний отчим мальчика. По словам матери ребенка, ее сожитель питал ненависть к детям и грозился убить малышей (вместе с женщиной в Вишневой горке проживали двое мальчиков). Он полил двухлетнего ребенка кипятком, и через несколько дней пострадавший скончался от полученных травм.





Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил подробности расследования уголовного дела по факту смерти ребенка и поставил это дело на контроль центрального аппарата СК.

По предварительной информации министерства социальных отношений, у матери погибшего мальчика было всего пять детей, на двоих из них она уже лишена родительских прав. Семья неоднократно меняла место жительства и какое-то время состояла на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Но ее сняли с учета в сентябре 2020 года.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье.

Устанавливаются виновные должностные лица.

Сосновский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому. Отчим ребенка проведет под стражей 2 месяца.